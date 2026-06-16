北中米Ｗ杯１次リーグＨ組初戦（１５日＝日本時間１６日、米国・アトランタ）、初出場のカーボベルデが優勝候補スペインに０ー０で引き分けて、歴史的な勝ち点１を獲得。ファインセーブを連発したＧＫボジニャ（４０＝チャベス）のＳＮＳのフォロワー数が?爆増?し、大きな話題となっている。ＭＦペドリ、ＦＷガビ、ＦＷラミン・ヤマル（いずれもバルセロナ）らを擁する?無敵艦隊?に対し、ボジニャが好セーブを繰り返す。シュー