◆米大リーグドジャース―レイズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）昨年１１月に右足首の手術を受けたドジャースのＴ・エドマン内野手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ドジャースタジアムでチーム本隊に合流した。３Ａでのリハビリを終え、１６日（同１７日）にメジャー復帰となる見込みだ。ロバーツ監督は「明日は先発起用する予定はないけど、水曜日（カード３戦目）には出場す