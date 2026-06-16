Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」の自社出版企画「サイコミ パブリッシング」において、長期連載作品の紙書籍化・新装版制作を行う新企画「サイコミ パブリッシング NEXT」の第1弾として、『アイドルマスター シンデレラガールズ After20』『アイドルマスター シンデレラガールズ U149』の新装版各1〜4巻を2026年8月14日(金)に発売する。○「サイコミ パブリッシング NEXT」第1弾が8月14日(金)に発売決定2026年秋頃の開