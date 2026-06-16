テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１６日、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグで日本代表が次戦でチュニジア代表と対戦することを報じた。番組ではサッカー解説者の松木安太郎氏を取材。松木氏はチュニジア戦のポイントを「エース上田綺世に得点が生まれればチームも乗っていける。なかなか点が取れなくても、焦らないことが非常に重要。スコア予想は、期待を込めて、３―０で日本の勝利」と解説