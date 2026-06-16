置きっぱなしはNG！通帳/印鑑/株券/権利書などお金や財産に関わるものと相性の良い保管場所とは ヤバい！通帳や保険の証書などを置きっぱなしに 金属、特にゴールドは地中深くで何年もかけて蓄積していきます。 そのため、お金関係のものは暗く静かなところと相性がよいのです。 逆に人目につく場所や、騒がしい場所はNG。 通帳、印鑑、株券、権利書など、お金や財産に関わるようなものは、クローゼットや引