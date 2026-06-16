東海道五十三次や六義園など全国の景勝を模した回遊式庭園の楽しみ方とは 回遊式庭園という形式とその楽しみ方 回遊式庭園は、室町時代から江戸時代にかけてつくられた日本庭園の形式です。多くは、中央に池があり、その周囲に小庭が並ぶ構成になっています。園内を歩いてみると、視界に新しい小庭が次々と現れ、やがてテーマがあることに気づくはずです。 回遊式庭園は、東海道五十三次（熊本・水前寺成趣園）や、和