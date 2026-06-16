東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値185.84高値186.06安値185.12 187.17ハイブレイク 186.61抵抗2 186.23抵抗1 185.67ピボット 185.29支持1 184.73支持2 184.35ローブレイク ポンド円 終値215.07高値215.38安値214.47 216.39ハイブレイク 215.88抵抗2 215.48抵抗1 214.97ピボット 214.57支持1 214.06支持2 213.66ロ&#1254