東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.89高値9.92安値9.82 10.03ハイブレイク 9.98抵抗2 9.93抵抗1 9.88ピボット 9.83支持1 9.78支持2 9.73ローブレイク シンガポールドル円 終値125.00高値125.03安値124.43 125.81ハイブレイク 125.42抵抗2 125.21抵抗1 124.82ピボット 124.61支持1 124.22支持2 124.01ローブレ