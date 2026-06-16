東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7073高値0.7088安値0.7040 0.7142ハイブレイク 0.7115抵抗2 0.7094抵抗1 0.7067ピボット 0.7046支持1 0.7019支持2 0.6998ローブレイク キーウィドル 終値0.5823高値0.5864安値0.5820 0.5895ハイブレイク 0.5880抵抗2 0.5851抵抗1 0.5836ピボット 0.5807支持1 0.5792