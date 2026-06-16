スポーツ専門局ESPN電子版は15日（日本時間16日）、同日からロサンゼルスで始まるドジャースとレイズの3連戦を前に、両球団の対照的なチーム作りを比較分析した。総年俸が4億ドル（約640億円）を超えるドジャースと、約9000万ドル（約144億円）のレイズ。資金力には大きな差があるが、現時点で両チームにはわずか2ゲーム差しかない。記事は第一にドジャースの成功を単なる「金満球団」と片付けるのは誤りだと指摘する。フレデ