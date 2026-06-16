きょう（16日）午前4時ごろ、東京・港区の首都高速都心環状線・外回りの飯倉トンネル内で、トラックが燃えました。警視庁などによりますとトラックは後続の乗用車に追突されたはずみで側壁に衝突し、火が出たとみられるということです。火はおよそ1時間半後に消し止められ、けが人はいませんでした。この影響で、首都高速都心環状線・外回りは、浜崎橋ジャンクションから谷町ジャンクションまでの間が一時、通行止めになっていまし