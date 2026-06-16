イラン戦の会場前で国旗を手に抗議する人々＝15日、ロサンゼルス（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場するイランは15日、米西部ロサンゼルスでニュージーランドとの初戦に臨む。米国とイランの両政府は直前に、戦闘終結に向けた覚書に合意したと発表したが、イラン代表は米入国が制限されており、試合直前の移動を含む過密日程の影響が懸念されている。イランの大会中