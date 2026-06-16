株式会社ハーパーコリンズ・ジャパンは16日、同社が発行するコミック雑誌「ハーレクインオリジナル」を休刊すると発表した。18年の歴史に幕を下ろす。「ハーレクイン読者の皆様へ休刊のお知らせ」と題する文書を発表し「『ハーレクインオリジナル』は今号2026年7月号をもって、残念ながら休刊させていただくこととなりました」と伝えた。「『月刊HQcomic』として2008年1月に創刊して約18年半ハッピーエンドロマンスを皆