２０００年代前半に年間平均３頭ほどだった競走馬の熱中症の数は、酷暑が深刻化したここ２０年の間に約１０倍に増えた。牧場や厩舎（きゅうしゃ）職員をはじめ、日本中央競馬会（ＪＲＡ）など運営側も対策に奔走する。ミストで冷気夏日の馬房涼しく５月７日午後、滋賀県甲賀市の育成牧場「ノーザンファームしがらき」では、気温２５度を超える「夏日」となっていた。朝の調教を終え、馬が静かに過ごす厩舎内に、馬房上部の管