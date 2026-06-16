広島で活躍するアナウンサーを紹介する新企画「ぶちええ話−地元アナ“広島愛”叫ぶ−」。第３回はテレビ新広島（ＴＳＳ）の梶谷羽奈アナウンサー（２７）がデイリースポーツのインタビューに応じた。入社前はスポーツと縁が薄かった中、現在は趣味が「スポーツ観戦」になった経緯とは−。そして先に見据えている大きな目標も語ってもらった。−入社５年目を迎えた。「広島での生活も、アナウンサーとしての仕事も、慣れてき