政府は2023年に施行された「LGBT理解増進法」に基づき、性的マイノリティなどへの国民の理解を推し進める具体的な施策をまとめた初めての基本計画を閣議決定しました。この計画では、「性的指向などを理由とする不当な差別はあってはならない」との認識のもと、誰もが安心して暮らせる「共生社会」の実現を基本理念に掲げています。現状や課題として当事者が▼いじめやハラスメントを経験していることや、▼否定的な反応を恐れ家族