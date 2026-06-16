今回は、義母に子どもの名前を罵られ、夫が反撃したエピソードを紹介します。孫に冷たすぎる義母…「義母は物言いがきつい人で、正直苦手です。5歳の息子は発達がゆっくりで言葉も遅れているのですが、そんな息子に対し、義母は『もっとはっきり話しなさい！』など冷たい言葉をかけてきます。さらに『おばあちゃんなんて呼ばないでよ！』とも言うのですが、息子は萎縮しています。そんなある日、義実家に行ったのですが、義母は息