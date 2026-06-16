・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０４３０．６２（－４１．１０） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４８９４．０１（＋２５８．７１） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８３８４．０１（＋３３．１４） ・ロシア・ＲＴＳ １１０５．５８（＋３．８４） 出所：MINKABU PRESS