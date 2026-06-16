・ＮＹダウ５１６７１．０３（＋４６８．７７） 高値５１９４５．８９ 安値５１３６４．５５ ・Ｓ＆Ｐ５００７５５４．２９（＋１２２．８３） ・ナスダック総合指数２６６８３．９４（＋７９５．０９） 出所：MINKABU PRESS