１５日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比４６８．７７ドル高の５万１６７１．０３ドルと３日続伸。過去最高値を更新した。米国とイランが和平で合意し、投資家のリスク許容度が拡大した。ナスダック総合株価指数の上昇率は３％を超えた。 ボーイング＜BA＞やアメリカン・エキスプレス＜AXP＞が堅調推移。オラクル＜ORCL＞やＧＥベルノバ＜GEV＞が買われ、ホークアイ３６０＜HAWK＞がしっかり。一方、シェブ