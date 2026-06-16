北中米W杯に出場しているチュニジア代表が初戦スウェーデン戦の敗戦後にサブリ・ラムシ監督を電撃解任した。英『スカイスポーツ』が伝えている。日本と同組のグループFに入るチュニジアは14日にスウェーデンとの初戦を迎えた。前半30分までに2点を先行されながらも、43分に1点を返して前半を折り返す。後半の立ち上がりは攻勢をかけていたが、後半14分にミスから追加点を献上。リードを2点差に広げられて主導権を握られると、