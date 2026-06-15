現代美術家 杉本博司が大規模個展「杉本博司 絶滅写真」を東京国立近代美術館で開幕する。会期は6月16日から9月13日まで。開幕前日に行われた内覧会を取材した。【画像をもっと見る】展覧会では、建築や舞台芸術、書、陶芸など多岐にわたる杉本の活動の原点に着目。1975年のデビューから現在に至るまで取り組む銀塩写真に焦点を当て、約60作品を集めた。会場は、「時間・光・記憶」「観念の形」「絶滅写真」の3章で構成。時間