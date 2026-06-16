【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAが自身のインスタグラムに、6月13日に授賞式が行われた『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で披露した華やかな衣装の着用カットを投稿した。 ■MAHINA、トロフィーを手にして大興奮 インスタグラムに投稿されたのは、至近距離から撮影された、一部自撮り写真を含むソロカット7枚。メンバーによって、レッドカーペット登場時の衣装カット（JISOO、MOMOKA、YURI、NAOKO