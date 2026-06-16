大阪9月限ナイトセッション 日経225先物69750+350 （+0.50％） TOPIX先物3996.0-7.5 （-0.18％） シカゴ日経平均先物69790+390 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 15日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。トランプ米大統領は14日、自身のSNSでイランと戦闘終結に向けた合意を完了したと発表。15日には米政府高官が米国とイランが覚書に署名したことを明らか