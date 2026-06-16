渡辺美里が7月15日(水)発売する、7年ぶり21枚目となるオリジナルアルバム「Birthday」の収録内容が公開された。 リード曲である「でっかい愛を抱きしめながら」や、渡辺美里自身が詞曲を担当した「光芒～Sign～」を含む新曲7曲。 そして、槇原敬之氏が詞曲を手がけた「折りたたみ傘」、怒髪天・増子直純氏と歌詞を共作した「ハートに火をつけて～シーズン2～ with 怒髪天」な