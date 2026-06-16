アーティスト・May J.（メイジェイ）が、新日本プロレスの次世代を担うスター、辻 陽太選手の新入場曲として新曲「Wildfire」を書き下ろした。 辻 陽太選手は、新日本プロレスのヘビー級戦線で圧倒的な存在感を放ち、そのダイナミックなファイトスタイルと不敵な笑みでファンを魅了。 また、May J.ファンを公言、YouTubeなどでも熱くMay J.を語っており、今回辻 陽太選手直々のオファーを受け、