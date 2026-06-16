6月24日(水)メジャーファーストアルバム『目を閉じても残る赤』を発売する東京・江古田発のロックバンド、時速36km。 6月15日(月)、そのメジャーファーストアルバムにも収録される楽曲「七月七日通り」のライブ映像が公開された。 【動画】時速36km / 七月七日通り【2025.12.14＠渋谷CLUB QUATTRO】 「七月七日通り」は時速36kmのライブでは欠かせない一曲で、本映像は、2025年12月開催された