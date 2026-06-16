卓球女子の長崎美柚（２４）が１５日、誕生日ショットを公開し、反響を呼んだ。「２４歳になりましたたくさんの人に支えられて今日を迎えられたことに感謝しながら今年も頑張ります久しぶりに日本で誕生日を過ごせて嬉しかったです」とつづり、ケーキのお皿を手に満面の笑みを浮かべる姿を投稿した。コメント欄などでは祝福とともに「笑顔も金メダル」、「あんなに小さかったのにアッという間だね」、「いつも素敵すぎる