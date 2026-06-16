メッツの千賀滉大投手（33）が16日（日本時間17日）のレッズ戦で負傷者リスト（IL）から復帰し、先発登板を果たすことになった。メジャーでの先発は4月26日（同27日）ロッキーズ戦以来となる。米放送局「スポーツネットニューヨーク」（SNY）はXに試合前、カルロス・メンドサ監督が取材を受ける様子を投稿。「明日は千賀滉大が先発します」としたうえで「前回の登板で求めていた結果を見せてくれた。昨日のブルペン投球も問題