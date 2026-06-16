15日午後7時15分ごろ、兵庫県姫路市刀出の書写山の登山道で「下山中に刃物でおなかを刺された」と119番があった。県警によると、腹に刺し傷のある60代ぐらいの男性が病院に搬送され、重傷とみられる。県警は殺人未遂事件とみて捜査している。県警によると、現場には刃物が残っていた。現場は、書写山の刀出坂登山口に近い登山道。