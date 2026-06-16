アメリカ軍のB52戦略爆撃機がカリフォルニア州の空軍基地で離陸直後に墜落し、乗員8人が死亡したとみられるということです。【映像】B52が墜落したとみられる現場（実際の様子）カリフォルニア州にあるエドワーズ空軍基地は15日、アメリカ空軍のB52戦略爆撃機が、離陸した直後に墜落したと発表しました。爆撃機は定期的な試験飛行中で8人が乗っていましたが、「生存は困難とみられる」としています。引き続き緊急対応チーム