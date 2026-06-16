ＲＩＺＩＮは１５日、埼玉・川口市内で、女子スーパーアトム級に関する記者会見を実施し、同階級のカード４試合を発表した。会見後には榊原信行ＣＥＯ（６２）が取材に応じ、朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントで１４日に福岡で行われた「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ２０」に言及した。同イベントではＲＩＺＩＮとの対抗戦が行われ、ＲＩＺＩＮの“怪物くん”鈴木博昭が、ＢＤバンタム級王者の井原良太郎に