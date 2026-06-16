インスタグラム更新サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。2点目を演出した小川航基が試合後、自身のインスタグラムを更新。チームメートのいじりに、爆笑が広がっている。28歳の小川は1-2と劣勢の後半30分に途中出場。後半43分には右コーナーキックにヘッドで合わせた。小川のゴールかと思われたが、前方にい