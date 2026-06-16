ハンドボール・リーグH女子プレーオフ決勝ハンドボール・リーグHの女子プレーオフ決勝が14日、東京都・代々木第一体育館で行われ、香川銀行シラソル香川がブルーサクヤ鹿児島に26-23で勝利。悲願の初優勝を果たした。両軍最多となる8得点を叩き出し、POM（プレーヤー・オブ・ザ・マッチ）にも輝いたのがLB松浦未南。レギュラーシーズン（RS）では年間最優秀選手を初受賞。平日、午前中はデスクに向かう現役の銀行員が、ハンド