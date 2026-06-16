日本代表の移動シーンに反響サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。激闘を終え、チームはキャンプ地に移動した中で、今大会ならではの光景が注目を浴びている。列島を沸かせた劇的ドロー後、4年前とは異なる光景が広がっていた。チームはダラス・