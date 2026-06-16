小栗旬と蒼井優がメインキャストを務めるNetflixシリーズ『ガス人間』より、新キャスト14名が一挙解禁された。【動画】ガス人間が連続殺人事件の犯人を名乗る“犯行”予告映像本作は、東宝とNetflixの初タッグにより、東宝の伝説的特撮映画『ガス人間第一号』をリブートした全8話の完全オリジナルストーリーによるドラマシリーズ。エグゼクティブプロデューサー・脚本を務めるのは、『新感染 ファイナル・エクスプレス』やNe