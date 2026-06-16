近所の人との付き合いは、距離が近いぶん、相手のちょっとした言動が気になってしまうこともありますよね。特に引っ越したばかりの頃は、周囲の目にも敏感になりがちです。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 隣人の視線 一軒家を購入し、引っ越してきた直後から、私はお隣に住む年配の女性が少し苦手でした。 洗濯物を干している時も、庭に出た時も、いつも窓越しに視線を感じるのです。 外出しようと玄関の鍵