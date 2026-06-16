「あぁ、せっかくたたんだのに…」そんな嘆きすら笑顔に変えてしまう、愛らしい“確信犯”がSNSで話題を呼んでいる。 【写真】タオルが散らかるまで遊ぶ ワンちゃん Xに投稿された画像に写っているのは、取り込まれたばかりの洗濯物の山に、ルンルンとした様子で突っ込んでいく一匹のワンちゃんの姿。 綺麗にたたまれたタオルの山３つの上に乗り、フワフワな触感と干したばかりの匂いを楽しむように、鼻先を使って山を崩してい