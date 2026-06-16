シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトが、「トイ・ストーリー5」のプレミアで、ウッディとバズの声を務める俳優のトム・ハンクスとティム・アレンに、自身が所有していた第1作目のビデオテープにサインを求めたという。7月3日に公開となるシリーズ最新作で、エンディングソング「I Knew It, I Knew You」を歌っているテイラーは、9日に行われたプレミア試写会で、19