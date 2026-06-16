サウジアラビアとウルグアイが対戦北中米ワールドカップは現地時間6月15日、大会5日目を迎えた。グループHの初戦でサウジアラビア代表がウルグアイ代表と対戦し、前半にリードを奪い「アジア無敗あるな」「まじかよ！」と注目を集めている。耐える時間が続いたサウジアラビアだったが、前半41分に先制ゴールを挙げる。右コーナーキックでFWムサーブ・アル＝ジュワーイルがゴール前に良いクロスを入れると、DFハッサーン・トム