木原稔官房長官は12日、自身の秘書官が経済産業省での勤務当時、出張先のホテルに知人女性と泊まるなど不適切な行為を繰り返していたと認めた。 秘書の不始末とはいえ、木原官房長官にとってはとんだとばっちりである。だが、現代社会において「不倫」は当事者の社会的地位を揺るがしかねない、モラルを逸脱した行為に過ぎない。過去には不倫騒動でキャリアを失い、世間をにぎわせた政治家も存在した。 関連記事：立憲民主党の