読売新聞社と韓国日報社が実施した共同世論調査において、現在の日韓関係を「良い」と評価した割合が日本で59％、韓国で66％に達し、調査開始以来の最高値を記録した。 この数字は、過去の歴史認識問題などをめぐる対立で冷え込んでいた時期を知る者にとっては、劇的な変化として映るだろう。文化交流や観光といったソフトパワーの要因も大きいが、両国の世論がこれほどまでに接近した背景には、東アジアを取り巻く厳しい