アガれば通過の場面で、決めたのは大物手。スターへの道のりを最高のジャンプアップで決めた。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージJ卓が6月15日に行われ、今村大樹（最高位戦）が首位で3rdステージへ進出した。2位通過は伊達朱里紗（KONAMI麻雀格闘倶楽部・連盟）。【映像】最終局で大逆転！今村大樹の1位通過が決まった跳満の瞬間第1試合は伊達、牧野伸彦（最高位戦）、今村、三浦智