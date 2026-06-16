俳優の大原優乃（26）が、16日までに自身のXを更新し、美容誌『VOCE』のボディ企画に登場したことを報告。長年、自身の身体と向き合う中で見つけたというボディメイクのこだわりを明かし、ファンから反響が寄せられている。【写真】別カット…大原優乃が美腹筋を披露公開された企画では、引き締まった美腹筋を披露。親近感のあるキャラクターと透明感で支持を集める大原が、自身の理想とする“やわふわボディ”のつくり方につ