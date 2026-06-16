自分では普通だと思っている行動でも、実はチャンスや人間関係を遠ざけてしまっていることがあります。何気ない行動のクセほど、自分では気づきにくいもの。この心理テストでは、あなたが無意識のうちにしている「損しやすいクセ」を、深層心理から探っていきます。【詳細】他の記事はこちらQ：映画を観に来ました。どの座席を選びますか？A：一番後ろの左端の席B：一番前の真ん中の席C：一番後ろの右端の席D：中央の真ん中の席あ