美眉のプロSAORIです。眉は顔の印象を大きく左右する重要なパーツ。最近のトレンドは、まっすぐ過ぎず、角度をつけ過ぎない自然な平行アーチ眉です。今回は、そんな今っぽい平行アーチ眉の作り方を解説します。黄金比・自然なカーブ・毛流れの3つを意識して、誰でも取り入れやすい垢抜け眉を目指しましょう。【詳細】他の記事はこちらPOINT1 黄金比で眉の土台を作る垢抜け眉は、まず土台作りが重要です。眉頭は小鼻の凹みの延長線