ダイソーで見つけたシンプルなフラットポーチに、珍しいミニポーチが付いていたので買ってみました。メインのポーチは2つのスペースに分かれていて、旅での移動で身近にあると便利な物を入れておくのに最適。ミニポーチはアクセサリーや薬、耳栓などの収納に役立ちます。さらに、より使い勝手がアップする嬉しい機能も！？【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニポーチ付フラットポーチ（フック付）価格：￥220（税込）販売