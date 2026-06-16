ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた『ミートプレス』は、ハンバーガー用のパテを簡単に成型できる便利アイテム。お肉を入れてプレスするだけで、厚みのあるきれいな円形のパテが完成。均一な形に仕上がるため、見た目のクオリティも上がります。実際に使用してみたので、この機会に要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミートプレス価格：￥110（税込）サイズ（約）：内径11cm販売ショップ：ダイソーJ