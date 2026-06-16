ダイソーで見つけたバータイプのLEDライト。階段や戸棚など、室内のちょっとした場所を照らすのにちょうどいいライトです。人感センサー搭載で、人の動きを感知し近づくと自動で点灯。マグネットで簡単に着脱できるので設置も簡単です。なんといっても充電式で、楽に使えるのがポイント！手軽に使えて便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：人感・明暗センサーLEDバーライト（Type-C・白色）価格：￥330（税込）充