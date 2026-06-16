ミニサイズのぬいぐるみを入れて楽しめる、人気のミニキャリーケース。なんとダイソーでも本格的なものが登場していました！サイズが大きめで、コンパクトなぬいぐるみを入れるのにぴったり。しかも、本物のように車輪やハンドル部分はちゃんと動いて、クオリティが高いです！お出かけやディスプレイにおすすめですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニキャリーケース型小物入れ（黒、白、紫）価格：￥550（税込）サ